Βασιλιάς Κάρολος: Επέστρεψε στο Λονδίνο για να υποβληθεί ξανά σε θεραπεία για τον καρκίνο

O βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε στο Λονδίνο σήμερα προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία για τον καρκίνο μετά την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Σάντρινγκχαμ.

Σύμφωνα με τη Daily mail, ο 75χρονος μονάρχης προσγειώθηκε στο Clarendon House με το βασιλικό ελικόπτερο αφού πέρασε μια εβδομάδα στο Νόρφολκ μετά την ανακοίνωση του προβλήματος υγείας του.

