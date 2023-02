Τζουντ Λο: Απέκτησε το 7ο παιδί του

Πατέρας για 7η φορά φαίνεται πως έγινε ο Τζουντ Λο, όπως φαίνεται από πρόσφατες φωτογραφίες του με τη σύζυγό του σε αεροδρόμιο.

Τα στιγμιότυπα που έφερε στη δημοσιότητα η Sun, δείχνουν τον ηθοποιό και τη σύζυγό του, Φιλίππα Κοάν να σπρώχνουν ένα καροτσάκι στο Heathrow του Λονδίνου.

Μια άλλη γυναίκα, πιθανότατα νταντά, εθεάθη να σπρώχνει ένα άλλο καροτσάκι με το άλλο παιδί του ζευγαριού, το οποίο υποδέχτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ο Τζουντ περίμενε ήδη το έκτο του παιδί τον Μάιο του 2020, ένα χρόνο αφότου παντρεύτηκε την ψυχολόγο, Φίλιπα και το ανακοίνωσε με χιουμοριστικό τρόπο. Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του, για το τι έκανε εν μέσω πανδημίας καραντίνας, είπε: «Έκανα κηπουρική. Ω! Και έκανα ένα μωρό. Οπότε, ορίστε».

Jude Law becomes a dad for a seventh time as he is spotted with newborn baby at airport https://t.co/ZfXMTSNr4E pic.twitter.com/z94QiRGjnA

— ProPakistani  (@Food_beggar0) February 21, 2023