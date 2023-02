Τζορτζ Ρόμπερτσον: Πέθανε ο ηθοποιός – Πρωταγωνιστούσε στη «Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή»

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο ηθοποιός Τζορτζ Ρόμπερτσον, ο οποίος είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό από την ταινία «Η μεγάλη των Μπάτσων Σχολή» (Police Academy).

Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, ο Τζορτζ Ρ. Ρόμπερτσον πέθανε στο Κέντρο Επιστημών Υγείας Sunnybrook στο Τορόντο του Καναδά. Η οικογένεια του αείμνηστου ηθοποιού ενημέρωσε το Hollywood Reporter, για τον θάνατό του σε νοσοκομείο του Τορόντο, όπου και νοσηλευόταν, από την περασμένη Κυριακή.

George R. Robertson, Chief Hurst in the ‘Police Academy’ Films, Dies at 89 https://t.co/BNCU0qSy9N

— The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2023