Τζόνι Ντεπ: Έβαλε τα κλάματα σε συγκλονιστικό standing ovation 7 λεπτών στις Κάννες – Δείτε βίντεο

Το 67ο Φεστιβάλ των Καννών έκανε πρεμιέρα χθες, 16 Μαΐου, όπου προβλήθηκε η πρώτη ταινία για φέτος, το «Jeanne du Barry», με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ.

Μετά από 5 χρόνια απουσίας και μία μεγάλη δικαστική περιπέτεια με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ, ο Χολιγουντιανός σταρ έκανε την εμφάνισή του στο Palais des Festival, συνοδευόμενος από τους συντελεστές της ταινίας «Jeanne du Barry», που σήκωσε αυλαία για το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός.

Η υποδοχή του Ντεπ στο κόκκινο χαλί έγινε viral και βίντεο με την αποθέωσή του από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο τέλος της προβολής της ταινίας, ο διάσημος ηθοποιός δάκρυσε κατά τη διάρκεια ενός επτάλεπτου standing ovation. Ο Ντεπ ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, καθώς χειροκροτούσε και αγκάλιαζε τους συνεργάτες του από την ταινία.

Johnny Depp is met with a rapturous standing ovation as he enters the Palais for the premiere of ‘Jeanne du Barry.’ #Cannes2023 pic.twitter.com/C9LVJ6UGvb

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 16, 2023