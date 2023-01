Τζον Βεντιμίλια: Πέθανε σε ηλικία 25 ετών η κόρη του ηθοποιού των «Sopranos»

Η Οντέλ Βεντιμίλια, κόρη του ηθοποιού Τζον Βεντιμίλια που υποδυόταν τον «Άρτι Μπούκο» στη δημοφιλή σειρά «The Sopranos», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών.

Η αιτία του θανάτου της δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Η μητέρα της Οντέλ, Μπελίντα Κέιπ και η αδελφή της Λουσίντα Βεντιμίλια έκαναν γνωστή τη δυσάρεστη είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

