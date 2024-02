Τζο Μπάιντεν: Το κλειδί για να μακροημερεύσει ένας γάμος είναι το καλό σεξ

Όταν δεν έχει απώλεια μνήμης ή δεν αρχίζει τις βωμολοχίες για τους αντιπάλους του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, βγάζει όλη του την τρυφερότητα για τη γυναίκα της ζωής του: Τζιλ.

«Το κλειδί για να μακροημερεύσει ένας γάμος είναι το καλό σεξ», φέρεται να έχει εκμυστηρευτεί στους στενούς του συνεργάτες ο Τζο Μπάιντεν, όπως αναφέρει το βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ, υπό τον τίτλο: «American Woman. Τhw Transformation of the Modern First Laday Hillary Clinton to Jill Biden».

Ο 81χρονος πρόεδρος φέρεται να έχει πει πικάντικες λεπτομέρειες σε συνεργάτες του σχετικά με την Τζιλ Μπάιντεν, γεγονός όμως που ενοχλεί την «πρώτη κυρία», η οποία βρίσκεται δίπλα του επί 47 χρόνια κερί αναμμένο…

Ένα απόσπασμα του βιβλίου της Κέιτι Ρότζερς, της επί χρόνια ρεπόρτερ στον Λευκό Οίκο για λογαριασμό των «Νew York Times», περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας «Daily Mail» που αποκαλύπτει την μεγάλη του αδυναμία του για τη δεύτερη σύζυγό του.

Το βιβλίο της, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη, ρίχνει τα φώτα της δημοσιότητας στις σύγχρονες πρώτες κυρίες, καθώς δύο από αυτές – η Τζιλ Μπάιντεν και η Μελάνια Τραμπ – περιμένουν να δουν αν η προσπάθεια των συζύγων τους για μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο θα στεφθεί με επιτυχία.

Δημόσιες διαχύσεις Τζο και Τζιλ

Τα φιλιά μεταξύ Τζο και Τζιλ δίνουν και παίρνουν εντός κι εκτός του Λευκού Οίκου όπως και οι αγκαλιές. Ακόμη και στις δημόσιες εμφανίσεις τους, ο Δημοκρατικός πρόεδρος δεν διστάζει να δείχνει την αγάπη του στη σύζυγό του που στάθηκε «βράχος» στις δύσκολες στιγμές του αλλά και ως μητέρα των παιδιών του.

Ο Μπάιντεν έχει χάσει την πρώτη του σύζυγο και την κόρη του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ λίγα χρόνια αργότερα, απεβίωσε κι ένας εκ των γιών του, από καρκίνο.

Ο φακός έχει καταγράψει τα φιλιά στο στόμα που ανταλλάσσει το «πρώτο ζεύγος» προτού ο Τζο Μπάιντεν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος «Air Force One» μέχρι τα ρομαντικά ραντεβού τους σε εστιατόρια αλλά και το ότι πολλές φορές συστήνεται ως «σύζυγος της Τζιλ».

Το άγχος που τον διακατέχει ως πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν δείχνει πάντως να έχει επηρεάσει τη σχέση του ζευγαριού, όπως αφηγείται η συγγραφέας του βιβλίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει συμβουλές για έναν επιτυχημένο γάμο στους συνεργάτες του λέγοντάς τους ξεκάθαρα ότι το καλό σεξ είναι όλα τα…λεφτά.

Βγαίνουν για δείπνο και κάνουν ρομαντική βόλτα στην παραλία

Ο επιρρεπής σε γκάφες Τζο Μπάιντεν, που πριν από λίγες ώρες, αποκάλεσε εκ παραδρομής τη χήρα του αδικοχαμένου ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, Γιολάντα (αντί για Γιούλια), δεν διστάζει να δείχνει αλλά και να παραδέχεται την αφοσίωσή του στη σύζυγό του, λέγοντας ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εκείνον από οτιδήποτε άλλο.

«Προτιμώ να είμαι στο σπίτι και να κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου ενώ τα παιδιά μου κοιμούνται», είχε πει ο Μπάιντεν το 2006 διεκδικώντας το προεδρικό χρίσμα με τους Δημοκρατικούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εθεάθη πριν από λίγους μήνες να σκύβει για να κόψει μία πικραλίδα προκειμένου να την προσφέρει στη σύζυγό του. Πολλές φορές, την βγάζει έξω για δείπνο στην παραλία Rehoboth όπου μπορούν να απολαύσουν θαλασσινά στο διάσημο εστιατόριο «Matt’s Fish Camp».

Ολοκληρώνουν τα ραντεβού τους με μια ρομαντική βόλτα στην παραλία για να δουν την πανσέληνο με τον Μπάιντεν να έχει το χέρι του γύρω από τη μέση της «πρώτης κυρίας».