Τζο Κόι: Ξινό του βγήκε το αστείο με την Τέιλορ Σουίφτ

Ο Τζο Κόι ισχυρίστηκε ότι είναι «Swiftie» (ο όρος που χρησιμοποιείται για τους φαν της Τέιλορ Σουίφτ), λίγες ημέρες αφότου έκανε ένα αστείο εις βάρος της ποπ σταρ κατά τη διάρκεια των Χρυσών Σφαιρών 2024.

«Δεν κατάλαβα το σκηνικό με την Τέιλορ [Σουίφτ]», δήλωσε στους Los Angeles Times σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου.

«Αυτό που πονάει περισσότερο είναι ότι εγώ απλά υποστηρίζω την Τέιλορ, την υποστηρίζω, αγαπώ τη δουλειά της. Έχω ανιψιές για τις οποίες αγόρασα εισιτήρια. Δεν υπάρχει καμία κακή πρόθεση σε αυτό το αστείο», πρόσθεσε ο Κόι.

Jo Koy says he is ‘just supporting’ Taylor Swift following backlash over his Golden Globes 2024 joke https://t.co/1abBTj03nX pic.twitter.com/ADtktFPgZG

— Page Six (@PageSix) January 12, 2024