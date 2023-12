Τζέιμι Φοξ: Η γυναίκα που τον μήνυσε για σεξουαλική επίθεση θέλει η ταυτότητά της να παραμείνει κρυφή

Η γυναίκα που μήνυσε τον Τζέιμι Φοξ για μια υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση το 2015 ζήτησε να παραμείνει η ταυτότητά της κρυφή λόγω φόβου για την ασφάλειά της.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του «Radar Online» την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, η άγνωστη γυναίκα παρακάλεσε δικαστή να της παραχωρήσει δημόσια ανωνυμία μία εβδομάδα μετά την κατάθεση της μήνυσης-βόμβα εναντίον του 55χρονου ηθοποιού.

«Έπεσα θύμα σεξουαλικής επίθεσης, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, με αποτέλεσμα να υποστώ ψυχολογικές και συναισθηματικές βλάβες», ισχυρίζεται στα έγγραφα, σύμφωνα με το Radar.

«Δεν επιθυμώ να αποκαλύψω δημόσια την ταυτότητά μου ως θύμα σεξουαλικής επίθεσης, επειδή το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και έχω ήδη βιώσει σημαντικό σοκ, ντροπή και αμηχανία για την αποκάλυψή μου λόγω της προβολής και της διασημότητας των εναγόντων».

Η άγνωστης ταυτότητας γυναίκα λέει ότι άρχισε να «φοβάται για την ασφάλειά της, δεδομένης της φήμης του εναγομένου», αφού η υπόθεση καλύφθηκε από «όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία», γεγονός που την ώθησε στο αίτημά της.

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να βγω μπροστά και να μιλήσω για τα γεγονότα που συνέβησαν», συνέχισε. «Η σεξουαλική επίθεση που υπέστην μου έχει προκαλέσει κατάθλιψη, άγχος, έλλειψη ύπνου, αγωνία και φοβάμαι ότι μια δημόσια αποκάλυψη θα προκαλέσει περαιτέρω συναισθηματικό τραύμα».

Η άγνωστη γυναίκα κατέληξε λέγοντας ότι δεν θέλει να «φέρει το στίγμα που συνδέεται με το να είσαι θύμα σεξουαλικής επίθεσης».

Στη μήνυση, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Φοξ την άγγιξε ανάρμοστα στην ταράτσα του «Catch» στη Νέα Υόρκη, αφού εκείνη και μια φίλη της ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί του.

Ισχυρίζεται ότι ο Φοξ, ο οποίος φέρεται να ήταν μεθυσμένος εκείνη τη στιγμή, έβαλε τα χέρια του κάτω από το πουκάμισό της πριν τα βάλει μέσα στο παντελόνι της και αγγίξει τα γεννητικά της όργανα.

Η κατήγορος ισχυρίζεται ότι αρκετοί άνθρωποι είδαν το υποτιθέμενο περιστατικό να συμβαίνει, αλλά δεν παρενέβησαν.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του διάσημου ηθοποιού διέψευσε τους ισχυρισμούς λίγες ημέρες αργότερα, λέγοντας στη Page Six ότι «το υποτιθέμενο περιστατικό δεν συνέβη ποτέ».

