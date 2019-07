Τζέφρι Πάιατ: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση – Αναρρώνει μετά το τροχαίο

Με επιτυχία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο του, μετά το ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του την Παρασκευή ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ.

Ο Αμερικανός πρέσβης λατρεύει την ποδηλασία. Όμως, το ταξίδι του στη Μάνη και η ενασχόληση με το αγαπημένο του χόμπι την Παρασκευή είχε απρόοπτη εξέλιξη, καθώς τραυματίστηκε σε ατύχημα.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Τζέφρι Πάιατ έπαθε κάταγμα και στα δύο του πόδια, κάτι που διέψευσε η αμερικανική πρεσβεία. Ο πρέσβης των ΗΠΑ δεν έσπασε τα πόδια του και περιμένει το σχέδιο ανάρρωσής του, ανέφερε σε δήλωσή του στο ΑΠΕ ο Γουίλιαμ Μουράτ, εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας.

Το μήνυμα Πάιατ

Ο Τζέφρι Πάιατ είχε επιβεβαιώσει το γεγονός ότι τραυματίστηκε με ανάρτησή του στο Twitter, στο οποίο ευχαρίστησε το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Αερόπολης, αλλά και τους Ελληνες φίλους του που του τηλεφώνησαν για να του ευχηθούν περιαστικά.

A big thank you to Areopoli health center staff for excellent care I received after my recent cycling accident in Mani & thank you to all my Greek friends who called to say perastika. I’m unhappy it cut my trip short but look forward to returning to Athens on my road to recovery.

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 5, 2019