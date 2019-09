Τυφώνας Ντόριαν: Στους 43 ανήλθε ο απολογισμός των νεκρών – Φόβοι για σημαντική αύξηση

Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν το νησί Γκρέιτ Αμπάκο στις Μπαχάμες δια θαλάσσης και αεροπορικώς χθες και χιλιάδες άλλοι περιμένουν για να μπορέσουν να επιβιβαστούν σε κρουαζιερόπλοιο που αναχωρεί από το γειτονικό νησί Γκραντ Μπαχάμα για να διαφύγουν από τις περιοχές που έπληξε ο Ντόριαν.

Αυτός, ο πιο ισχυρός κυκλώνας που έχει πλήξει ποτέ τις Μπαχάμες, πέρασε από τα δύο αυτά νησιά στις Μπαχάμες νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ισοπεδώνοντας ολόκληρες γειτονιές και προκαλώντας έναν, σύμφωνα με τις αρχές, «συγκλονιστικό» αριθμό θανάτων.

Εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στις Μπαχάμες, οι οποίες έχουν περίπου 400.000 κατοίκους, μολονότι ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ανήλθε σε μόνον 43, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν αργά χθες το βράδυ μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η Washington Post και το NBC.

Οκτώ άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους από τον κυκλώνα στην Γκραντ Μπαχάμα και 35 στα νησιά Αμπάκος, αναφέρει η Post, επικαλούμενη αξιωματούχους στις Μπαχάμες.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν να αυξηθεί πάρα πολύ καθώς κι άλλα πτώματα εντοπίζονται στα ερείπια των κτιρίων και τα νερά από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο κυκλώνας.

Στο Φρίπορτ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι στην προσπάθειά τους να επιβιβαστούν σε κρουαζιερόπλοιο που προσφέρει δωρεάν μεταφορά στην Φλόριντα σε αυτούς που φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα τις αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης.

Σύμφωνα με το AΠΕ-ΜΠΕ, στην πρωτεύουσα της νησιωτικής χώρας, το Νασάου, άνθρωποι που επλήγησαν από τον κυκλώνα, ορισμένοι από τους οποίους έχουν μαζί τους μόνον ένα σακίδιο με λίγα ρούχα και κάποιες πλαστικές σακούλες με ψώνια, κάθονται αποσβολωμένοι σε στάδιο το οποίο είχε μετατραπεί σε καταφύγιο.

«Κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν στο Αμπάκο, δεν υπάρχει ασφαλές μέρος, όλα έχουν καταστραφεί», δήλωσε η 75χρονη Φερστίνα Σουέιν, το σπίτι της οποίας καταστράφηκε από τον κυκλώνα. «Οι άνθρωποι του Αμπάκο χρειάζεται να απομακρυνθούν από εκεί, υπάρχουν τόσο πολλά πτώματα, και δεν πιστεύω ότι έχουν τελειώσει με τον εντοπισμό των νεκρών», πρόσθεσε.

«Αεροπορικές μεταφορές από την Bahamasair για την απομάκρυνση ανθρώπων από το Αμπάκο άρχισαν (την Πέμπτη) και θα συνεχιστούν έως ότου αναχωρήσουν όλοι οι κάτοικοι των Γκραντ Μπαχάμα και Αμπάκο που θέλουν να φύγουν από εκεί», σημείωσε ο πρωθυπουργός των Μπαχαμών Χιούμπερτ Μίνις σε μήνυμά του στο Twitter.

On my way to Abaco to assess damage with @CARICOMorg and @cdemacu officials. Free air evacuations on Bahamasair from Abaco started yesterday and will continue until all Grand Bahama and Abaco residents who want to leave are off the islands. We are also taking more supplies. pic.twitter.com/dNRf8tpQNr

— Dr Hubert Minnis (@minnis_dr) September 6, 2019