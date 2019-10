Τυφώνας Hagibis: Ανεβαίνει ο απολογισμός των θυμάτων – Τουλάχιστον 14 νεκροί (vid)

O ισχυρός τυφώνας Hagibis, που έπληξε την ανατολική και την κεντρική Ιαπωνία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους, δήλωσαν Ιάπωνες αξιωματούχοι.

Βάσει πληροφοριών του πρακτορείου ειδήσεων Kyodo, οι νεκροί ανέρχονται σε 14, ενώ 16 είναι οι αγνοούμενοι. Κατά το δίκτυο TBS, υπάρχουν επίσης περίπου 150 τραυματίες.

Ο Hagibis έφερε βροχοπτώσεις «χωρίς προηγούμενο», σύμφωνα με ιάπωνες μετεωρολόγους, με αποτέλεσμα να προκληθούν φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Προηγούμενος απολογισμός, που μετέδωσε νωρίτερα το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς, 106 τραυματίες και τουλάχιστον 15 αγνοούμενους. Δεν έγινε σαφές εάν τα επιπλέον θύματα για τα οποία έκαναν λόγο οι αξιωματούχοι συγκαταλέγονταν στους αγνοούμενους.

Χρήστες του Twitter ανέβασαν βίντεο στα οποία φαίνονται τα κτίρια να πάλλονται από την τρομερή δύναμη των ανέμων. Το Τόκιο μέσα σε λίγη ώρα έγινε έρημη πόλη, ενώ όλες οι συγκοινωνίες έμειναν κλειστές.

Ναυάγιο παναμέζικου πλοίου στον Κόλπο του Τόκιο

Εννέα άνθρωποι αγνοούνται μετά το ναυάγιο παναμέζικου πλοίου στον Κόλπο του Τόκιο, εν μέσω του πλήγματος του ισχυρού τυφώνα Hagibis στην περιοχή της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Τρεις ναυτικοί έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo επικαλούμενο την ιαπωνική ακτοφυλακή. Στο πλοίο αυτό επέβαιναν 12 άνθρωποι: τρεις υπήκοοι της Μιανμάρ, επτά υπήκοοι της Κίνας και δύο υπήκοοι του Βιετνάμ.

Οι αρχές είχαν προτρέψει χθες 6 εκατομμύρια πολίτες να απομακρυνθούν επειγόντως από τις εστίες τους σε περιοχές που θα πλήττονταν από τον τυφώνα, κατά εκτιμήσεις τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από το 1958 στην Ιαπωνία.

