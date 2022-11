Twitter: «Τα λέμε στο δικαστήριο» – Έγκυος που απολύθηκε μηνύει τον Μασκ για διακρίσεις

Μια πρώην υπάλληλος του Twitter που είναι έξι μηνών έγκυος και απολύθηκε την περασμένη εβδομάδα σχεδιάζει να μηνύσει την εταιρεία για διακρίσεις.

Η Shennan Lu εργαζόταν ως υπεύθυνη ανάλυσης δεδομένων στο Twitter προτού απολυθεί μαζί με χιλιάδες άλλους υπαλλήλους την Παρασκευή, καθώς ο νέος CEO Έλον Μασκ συνεχίζει τις περικοπές.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Lu μπήκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την απογοήτευσή της για τον χειρισμό της κατάστασης από την εταιρεία, κατηγορώντας την για διακρίσεις και υποσχέθηκε να προσφύγει στο δικαστήριο. Τα tweets και ο λογαριασμός της έχουν διαγραφεί από τότε.

Fired Twitter manager laid off while pregnant vows to sue Elon Musk https://t.co/RkvzxQ1rsr

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 7, 2022