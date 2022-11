Twitter: Η τεράστια αλλαγή που φέρνει ο Elon Musk στις επαληθεύσεις χρηστών

Ο Έλον Μασκ (Elon Musk) δήλωσε ότι η επαλήθευση του Twitter θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα με χρωματικά κωδικοποιημένες κατηγορίες για άτομα, κυβερνητικούς λογαριασμούς και εταιρείες.

Τι θα αλλάξει στις επαληθεύσεις χρηστών

Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter δήλωσε ότι η πλατφόρμα θα ξεκινήσει μια νέα υπηρεσία επαλήθευσης την επόμενη Παρασκευή, αφού απέσυρε μια προηγούμενη προσπάθεια ανανέωσης αυτόν τον μήνα, αφού προκάλεσε πλημμύρα από λογαριασμούς απατεώνων.

Ο Musk δήλωσε ότι οι επαληθευμένοι λογαριασμοί θα φέρουν ένα μπλε τικ – ή σημάδι ελέγχου – για τα άτομα, ένα γκρι τικ για την «κυβέρνηση» και ένα χρυσό τικ για τις εταιρείες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla δεν διευκρίνισε αν η ένδειξη «κυβέρνηση» θα ισχύει και για κρατικές υπηρεσίες ή κρατικές οντότητες.

Πρόσθεσε ότι όλοι οι επαληθευμένοι λογαριασμοί θα «πιστοποιούνται χειροκίνητα» πριν λάβουν το τικ τους. Επί του παρόντος, περισσότεροι από 400.000 λογαριασμοί του Twitter έχουν μπλε τικ, το οποίο τους χαρακτηρίζει ως αυθεντική πηγή.

Elon, I’m trying. It won’t let me and I’m Verified (need to edit 1 character I can’t spell)

