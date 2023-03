Twitter: Διέρρευσε τμήμα του πηγαίου κώδικα – Στα δικαστήρια ο Μασκ, ψάχνει τους υπεύθυνους

Σε νομικές ενέργειες προχωρά ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, μετά τη διαρροή στο διαδίκτυο τμημάτων του πηγαίου κώδικα της δημοφιλούς πλατφόρμας Twitter, την οποία εξαγόρασε τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα «διάφορα αποσπάσματα» του πηγαίου κώδικα του Twitter, δημοσιεύθηκαν στο Github, μια πλατφόρμα που ανήκει στη Microsoft για την ανταλλαγή κώδικα για την ανάπτυξη λογισμικού, από έναν χρήστη με το όνομα FreeSpeechEnthusiast.

Parts of Twitter’s source code, the underlying computer code on which the social network runs, were leaked — a rare and major exposure of intellectual property as the company struggles to reduce technical issues and reverse its fortunes under Elon Musk. https://t.co/SMvHtSeRUB

