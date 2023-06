Tupac: Απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας 27 χρόνια μετά τον θάνατό του

27 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Tupac λαμβάνει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν στις 7 Ιουνίου, με την αδερφή του, Sekyiwa «Set» Shakur, να λαμβάνει την τιμή εκ μέρους του.

Το αστέρι θα δοθεί στον θρυλικό ράπερ για την κατηγορία «Ηχογράφηση». «Ο Tupac Shakur ήταν ράπερ, ηθοποιός, ακτιβιστής, ποιητής και επαναστάτης», αναφέρει η παραγωγός του «Hollywood Walk of Fame», Άνα Μαρτίνεζ, σε μια δήλωσή της.

Rap icon Tupac Shakur to recieve a star on the Hollywood Walk Of Fame ⭐️ pic.twitter.com/hyVzlKuAuX

