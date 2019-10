Τσιτσιπάς: Προηγήθηκε αλλά λύγισε στην πίεση του Τιμ στον τελικό (video)

Το εμπόδιο του Ντομινίκ Τιμ (Νο 5) ήταν αξεπέραστο για τον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο 7) στον τελικό του China Open στο Πεκίνο. Ο 21χρονος Ελληνας τενίστας παρότι προηγήθηκε 1-0 σετ δε μπόρεσε να τελειώσει τον αγώνα στο 2ο σετ και τελικά ηττήθηκε 2-1 (3-6, 6-4, 6-1).

Ο 26χρονος Αυστριακός έδειξε τη μεγάλη του κλάση και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ αντέδρασε σωστά. Αυτός είναι ο 4ος τίτλος του Τιμ μέσα στο 2019.

Κοντά στο ATP Finals

Ο Τσιτσιπάς αγωνίστηκε στον 8ο τελικό στην καριέρα του και δε μπόρεσε να πάρει τον τέταρτο τίτλο του (3 νίκες – 5 ήττες). Εντός του 2019 ο Τσιτσιπάς έχει κατακτήσει το Open 13 στη Μασσαλία και το Estoril Open στο Εστορίλ. Ήταν επίσης φιναλίστ στο Ντουμπάι και στη Μαδρίτη φέτος. Ο τελευταίος του τελικός ήταν στο Masters της Μαδρίτης, σχεδόν 5 μήνες πριν. Παρά την ήττα του σήμερα ο Τσιτσιπάς πήρε πολύτιμους βαθμούς για να μπει στο ATP Finals που είναι από τους μεγάλους στόχους της σεζόν.

Το προβάδισμα Τσιτσιπά

H μεγάλη μάχη ξεκίνησε εντυπωσιακά με τους δύο αντιπάλους να κάνουν από ένα μπρέικ. Ξεκίνησε ο Αυστριακός με μπρέικ σέρβις στο 1ο γκέιμ και απάντησε ο Τσιτσιπάς στο 2ο γκέιμ. Ακολούθησαν αμφίρροπες μάχες με τους δύο αθλητές να κρατούν το σερβίς τους όμως στο 8ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς μετά από δύο χαμένα μπρέικ πόιντ έκανε το μπρέικ και προηγήθηκε με 5-3. Μετά από ένα χαμένο σετ πόιντι ο Τσιτσιπάς έκανε το 6-3 και πήρε το προβάδισμα με 1-0 σετ.

Η ισοφάριση…

Η απάντηση του Ντομινίκ Τιμ ήρθε στο 2ο σετ όπου έδειξε αντοχή στην πίεση και πιο καθαρό μυαλό στα δύσκολα. Ειδικά όταν το σετ ξεκίνησε ιδανικά για τον Τσιτσιπά που με μπρέικ στο 3ο γκέιμ προηγήθηκε 2-1. Κι ενώ όλα ήταν στο πιάτο του Έλληνα τενίστα ο Τιμ έπαιξε τα ρέστα του, απάντησε με μπρέικ σέρβις στο 4ο γκέιμ και ισοφάρισε 2-2. Ακολούθησε παιχνίδι τακτικής με τον Αυστριακό να περιμένει το λάθος του Έλληνα τενίστα. Ο Τιμ προηγήθηκε 5-4 γκέιμ και με εντυπωσιακές επιστροφές στο 10ο γκέιμ έκανε μπρέικ στο σερβίς του Τσιτσιπά. Μετά από δύο χαμένα σετ πόιντ ο Τιμ έκανε το 6-4 και ισοφάρισε 1-1 σετ οδηγώντας τον τελικό στο 3ο σετ.

Μονόλογος του Τιμ

Το 3ο σετ ήταν μονόλογος για τον Αυστριακό τενίστα και αυτό αποτυπώθηκε και στο σκορ. Με δύο μπρέικ στο 2ο και στο 4ο γκέιμ ο Τιμ προηγήθηκε 5-0, ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 5-1 και ο Τιμ έκλεισε τον αγώνα με 6-1.

Πλέον η συνέχεια θα δοθεί στο τουρνουά στη Σαγκάι όπου ο Τσιτσιπάς στον Β΄γύρο θα αντιμετωπίσει τον Γκαέλ Μονφίς.

Βασίλισσα η Οσάκα στο Πεκίνο

Δυο εβδομάδες μετά το Τόκιο, η Ναόμι Οσάκα (Νο 4) κατέκτησε ακόμα ένα τρόπαιο στην Ασία, κερδίζοντας στον τελικό του China Open την Ασλεϊ Μπάρτι (Νο 1) με 2-1 σετ. Η Oσάκα ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1 σετ και επιβλήθηκε της κορυφαίας παίκτριας της παγκόσμιας κατάταξης με 3-6, 6-3, 6-2. Ήταν ο 2ος τίτλος μέσα σε 15 μέρες για την 21χρονη Γιαπωνέζα, που στο τέλος του προηγούμενου μήνα είχε κατακτήσει το Pan Pacific Open στο Τόκιο. Συνολικά έφτασε τους 5 τίτλους στην καριέρα της (5-2 σε τελικούς), αφού έχει κατακτήσει επίσης το Indian Wells (2018), το US Open (2018) και το Australian Open (2019).

🏆 We have a champion! 👏👏 @Naomi_Osaka_ comes back a set against Barty, 3-6, 6-3, 6-2 to become this years winner of the @ChinaOpen pic.twitter.com/8CiQKp8Kc0

— WTA (@WTA) October 6, 2019