Τσιτσιπάς: Ο «δράκος» Μεντβέντεφ σταμάτησε την πορεία του και στη Σανγκάη (video)

Σε κινεζικό «δράκο» μεταμορφώθηκε ο Ρώσος Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο 4) και για άλλη μία φορά πίκρανε τον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο7) Με λιγότερα αβίαστα λάθη και με μόλις ένα μπρέικ πόιντ στο παθητικό του ο σπουδαίος Ρώσος τενίστας νίκησε τον Τσιτσιπά με 7-6 (5), 7-5 στον ημιτελικό του τουρνουά στη Σανγκάι και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά. Εκεί θα αντιμετωπίσει είτε τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 6), είτε τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι (Νο 13).

Can't stop, won't stop 🙌@DaniilMedwed reaches his 9th final of the season in Shanghai, dispatching Tsitsipas 7-6 7-5#RolexSHMasters pic.twitter.com/wrsxL5wDFO

— Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2019