Τσιτσιπάς: Επική νίκη επί του Ναδάλ στη Μαδρίτη και παίζει τελικό με Τζόκοβιτς (vid)

Παραμυθένιες στιγμές ζει το ελληνικό τένις και αποθεώνεται στη ρακέτα του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο 20χρονος μετά από ματς θρίλερ αποκαθήλωσε μέσα στο σπίτι του τον θρυλικό Ραφαέλ Ναδάλ!

Σαν άλλος ταυρομάχος στην αρένα του «Μανόλο Σαντάνα» όχι μόνο πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον θρυλικό Ναδάλ αλλά κατάφερε να τον νικήσει μετά από φοβερό αγώνα 2,5 ωρών όπου ο 20χρονος τενίστας άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο σημειώνοντας σίγουρα τη μεγαλύτερη νίκη του.

Εχει νικήσει και το «Τop-3»

Πέρασε στην ιστορία ως ο 14ος αθλητής που νίκησε τον Ραφαέλ Ναδάλ σε χωμάτινη επιφάνεια και έκανε έναν τεράστιο άθλο που τον βάζει από «παιδική» ηλικία μέσα στο πάνθεον των κορυφαίων που έχουν καταφέρει να νικήσουν την τριάδα των Ναδάλ, Τζόκοβιτς, Φέντερερ.

Τελικό με τον Τζόκοβιτς για δεύτερη φορά!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τελικό της Μαδρίτης που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 19.30 ώρα Ελλάδας και εκεί θα αντιμετωπίσει τον τεράστιο Νόβακ Τζόκοβιτς στην δεύτερη ελληνοσερβική μονομαχία σε τελικό μετά τον Καναδά το 2018 όπου είχε νικήσει ο Τσιτσιπάς!

Aυτή ήταν και η δεύτερη παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά σε ημιτελικό Masters διοργάνωσης και σημείωσε την 8η σερί του νίκη και την 28η μέσα στο 2019 που του εξασφαλίζει και είσοδο στο Τοπ-7 της παγκόσμιας κατάταξης που είναι και ρεκόρ καριέρας.

Προβάδισμα με Ολύμπια ψυχραιμία

Συγκλονιστικό ήταν το 1ο σετ όπου Στέφανος Τσιτσιπάς εκμεταλεύτηκε τα βαθιά χτυπήματα στις επιστροφές και έκανε τρία μπρέικ (1-0, 4-3, 54) έναντι δύο του Ναδάλ (στο 1-1 και 4-4). Το πιο καθοριστικό ήταν το 9ο γκέιμ το οποίο ο Τσιτσιπάς με Ολύμπια ψυχραιμία απέναντι στον έμπειρο αντίπαλο του, πίεση στην ευθεία και τρομερά φόρχαντ επικράτησε 40-30 για το 5-4 ανοίγοντας το δρόμο για την κατάκτηση του σετ. Στο 10ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς έχοντας το σερβίς κατάφερε να πιέσει και να πάρει το γκέιμ κατακτώντας το σετ με 6-4. Αυτό είναι και το πρώτο κερδισμένο σερβίς του Τσιτσιπά στην τέταρτη αναμέτρηση με τον σπουαίο Ισπανό τενίστα.

Η απάντηση του Ναδάλ

Από το 2ο σετ ο Ναδάλ ανέβασε τους ρυθμούς του και την πίεση στο σερβίε απέναντι στον Τσιτσιπά που έδειξε και κάποια σημάδια κόπωσης. Με δύο μπρέικ στο 6ο και 8ο γκέιμ ο Ναδάλ επικράτησε 6-2 και έκανε το 1-1. Ο Τσιτσιπάς ακολούθησε μέχρι το 2-2, αλλά στο 5ο γκέιμ ο Ναδάλ αξιοποίησε το σερβίς του και με 40-15 έκανε το 3-2. Στο 6ο γκέιμ ο Ναδάλ έσπασε με σχετική ευκολία το σερβίς του Τσιτσιπά με 40-15 και κάνοντας το 4-2 άνοιξε το δρόμο για την ισοφάριση. Ο Τσιτσιπάς ήταν φανερό πως έκανε ανασυγκρότηση δυνάμεων για το τρίτο σετ αφήνοντας τον Ναδάλ να «ξεσπάσει» κάνοντας και δεύτερο μπρέικ που του έδωσε το σετ με 6-2 αλλά και το πλεονέκτημα του σερβίς στο 3ο σετ.

Η αποκαθήλωση ενός θρύλου και το έπος Τσιτσιπά

Συγκλονιστική μάχη έγινε στο 3ο σετ με τους δύο τενίστες να δίνουν τα ρέστα τους και τον Τσιτσιπά να κάνει εμφάνιση καριέρας. Το σημείο κλειδί ήταν το 5ο γκέιμ όπου ο Τσιτσιπάς έχοντας μόλις ισοφαρίσει σε 2-2 σετ έπαιξε εκπληκτικό τένις και έκανε μπρέικ για το 3-2. Ουσιαστικό ήταν πως στο 6ο γκέιμ όπου κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του και μετά από μεγάλες μάχες έκανε το 4-2. Ακολούθως έκανε και δεύτερο μπρέικ και με φοβερά μπακχαντ έκανε το 5-2 παίρνοντας αέρα τριών γκέιμ.

Θρίλερ ήταν το 9ο γκέιμ όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από 4 γκέιμ πόιντς έκανε μπρέικ και πήρε την ιστορική νίκη με 6-3!

Πρόκριση «θρίλερ» για τον Τζόκοβιτς

Στον τελικό πέρασε πρώτος ο Νόβακ Τζόκοβιτς με δυόμιση ώρες αγώνα απέναντι στον Αυστριακό Ντομινίκ Τιμ. Και τα δύο σετ κρίθηκαν στο τάι μπρέικ 7-6 (2), 7-6 (4) κι έτσι ο Σέρβος σούπερ σταρ επέστρεψε σε τελικό της Μαδρίτης μετά από τρία χρόνια απουσίας.

Και οι δύο κορυφαίοι τενίστες πρόσφεραν φοβερό θέαμα, με λίγα λάθη αλλά ο Τζόκοβιτς έκανε την καλύτερη εφετινή του εμφάνιση.

Η Μέρτενς πήρε τον πρώτο της τίτλο

Η περσινή φιναλίστ της Μαδρίτης Κίκι Μπέρτενς από την Ολλανδία έγραψε ιστορία στον τελικό του τουρνουά των γυναικών καθώς κατέκτησε τον πρώτο Premier Mandatory τίτλο της καριέρας της και μάλιστα απέναντι στη Σιμόνα Χάλεπ.

Η Μπέρτενς επικράτησε 6-4, 6-4 και πήρε τον τίτλο που την εκτοξεύει μέσα στο Τοπ-4 της παγκόσμιας κατάταξης που θα είναι και ρεκόρ καριέρας. Πρόκειται για τον πρώτο τίτλο της Μπέρτενς στην Μαδρίτη και τον 9ο συνολικά στην καριέρα της.

