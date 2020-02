Τσιτσιπάς: Δεν κατάφερε να σπάσει το σερί του Τζόκοβιτς στο Ντουμπάι

Το 2020 είναι η χρονιά του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος το απολαμβάνει και το νικηφόρο σερί του μετράει ήδη 18 συνεχόμενες νίκες. Η 18η μάλιστα σημειώθηκε επί του Στέφανου Τσιτσιπά με 6-3, 6-4 στον τελικό του τουρνουά στο Ντουμπάι.

Add another 🏆 to the cabinet 🥳@DjokerNole becomes the fourth player this season with 2 or more singles titles joining Garin, Monfils and Rublev.#DDFTennis pic.twitter.com/E4UGhfwrIZ — Tennis TV (@TennisTV) February 29, 2020

Ο Έλληνας τενίστας για δεύτερη συνεχή χρονιά βρέθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, το πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή απέναντι στον σούπερ Νόλε. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του Τζόκοβιτς σε πέντε αναμετρήσεις με τον Τσιτσιπά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγύρισε τον δεύτερο τίτλο του μέσα στο 2020 και τον πέμπτο στο Ντουμπάι συνολικά. Μάλιστα πήρε τίτλο στο συγκεκριμένο τουρνουά μετά από 7 χρόνια. Το τελευταίο ήταν το 2013, ενώ το έχει κατακτήσει ακόμα το 2009, το 2010 και το 2011.

Just when you think you have him right where you want him… 🤫 A screamer break point backhand from @DjokerNole!#DDFTennis pic.twitter.com/u0KFiVxEJQ — Tennis TV (@TennisTV) February 29, 2020

Επίσης κατέκτησε τον 79ο τίτλο συνολικά στην καριέρα του συμπληρώνοντας 122 παρουσίες σε τελικούς (79 νίκες, 34 ήττες σε τελικούς).

Nole’s stunning 2020 continues 🔥 Inside the stadium as @DjokerNole secured title no. 79 in Dubai! pic.twitter.com/ioDnOj2Y83 — Tennis TV (@TennisTV) February 29, 2020

«Πιστέψτε στον εαυτό σας»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε: «Συγχαρητήρια στον Νόλε για ότι πετύχει και για την σημερινή του επιτυχία. Νίκησε δίκαια. Είναι τεράστιος αθλητής. Προσωπικά είμαι απογοητευμένος. Δε μου βγήκε το παιχνίδι. Για δεύτερη χρονιά φτάνω στον τελικό χωρίς να πάρω τίτλο αλλά δεν το το βάζω κάτω. Η ουσία είναι να συνεχίσεις να αποτυγχάνεις μέχρι να τα καταφέρεις. Είναι ένας βρόχος, μια συνεχόμενη επανάληψη. Προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος, να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Σε όλα τα νέα παιδιά εκεί έξω έχω να πω, πιστέψτε στον εαυτό σας, κάποια στιγμή θα συμβεί, όλα έχουν να κάνουν με την υπομονή και την αφοσίωση σ’ αυτό που αγαπάς».

«Εδώ και το 2021»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε ραντεβού με το Ντουμπάι για το 2021: «Αυτό το τουρνουά πάντα ήταν πολύ δυνατό και έφερνε τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Ο προπονητής μου Γκόραν Ιβανίσεβιτς κέρδισε εδώ πριν από δύο δεκαετίες. Είναι θαυμάσιο να βλέπω και παλιούς πρωταθλητές να έρχονται εδώ, δείχνει την ποιότητα του τουρνουά και της διοργάνωσης. Λατρεύω να βρίσκομαι σ’ αυτή την πόλη, είναι ένα από τα κέντρα του τένις παγκοσμίως. Θα είμαι σίγουρα εδώ και το 2021».

