Τσιτσιπάς: Χαμός στο Παρίσι για ένα αυτόγραφο του Ελληνα σούπερ σταρ (video)

Είναι το ανερχόμενο αστέρι του παγκοσμίου τένις και κάθε μέρα κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς. Ακόμα και οι απαιτητικοί Γάλλοι που διοργανώνουν ένα από τα κορυφαία τουρνουά του πλανήτη αξιολογούν θετικά την πρόοδο αλλά και την προσωπικότητα του 20χρονου Στέφανου Τσιτσιπά και τον τιμούν όχι μόνο με την παρουσία τους και τα θετικά τους σχόλια αλλά και με την ιώβεια υπομονή τους για ένα αυτόγραφο.

Μόλις τελείωσε ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Ούγκο Ντεγιέν με 3-1 (4-6, 6-0, 6-3, 7-5) περίπου 200 φίλοι του τένις περίμεναν υπομονετικά την σειρά τους για να πάρουν ένα αυτόγραφο από τον Τσιτσιπά. Ο Ελληνας σούπερ σταρ έδειξε να το ευχαριστιέται και δεν άφησε κανέναν παραπονούμενο υπογράφοντας μαζί με την κλασσική επετειακή αφιέρωση για το Ρολάν Γκαρός 2019.

Just a few people awaiting the signature of @StefTsitsipas in Paris 😅😂#RG19 pic.twitter.com/BlZ9FUd7M6

