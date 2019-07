Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Πάει πολύ να μας λέτε ότι νικήσατε το λαϊκισμό (video)

Το, ήπιο, κλίμα που κυριάρχησε σχολίασε από το βήμα της Βουλής ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Του έκανε εντύπωση, όπως είπε, η μετατροπή των ύβρεων και των κραυγών σε θεσμική αταραξία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

«Μακάρι, κύριοι της κυβερνώσας παράταξης, αυτή η οβιδιακή σας μεταμόρφωση να συνιστά δείγμα έμπρακτης μεταμέλειας και στροφής στον πολιτικό πολιτισμό. Το βλέπω όμως δύσκολο», είπε ο Αλ. Τσίπρας και, επικαλούμενος τη στενή συνεργασία που έχει με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, επικαλέστηκε μια βρετανική παροιμία: You can’t teach an old dog, new tricks, δηλαδή δεν μπορείς να διδάξεις σε έναν ηλικιωμένο σκύλο, νέα κόλπα.

«Κύριε Μητσοτάκη βγαίνετε και λέτε πως νικήσατε το λαϊκισμό και την ακροδεξιά. Για τη διαρκή σας αναφορά στο λαϊκισμό, σε αυτήν εδώ την αίθουσα τα έχουμε ακούσει όλα. Ζητάτε διαρκώς εκλογές. Κάθε φορά που δίναμε μια μάχη στο εξωτερικό, μας λέγατε ότι θα έρθουν δεινά, ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Όταν βγήκαμε από το μνημόνιο, μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν θα βγούμε, αλλά θα υπογράψουμε και τέταρτο μνημόνιο. Ποντάρατε ότι θα κοπούν οι συντάξεις. Και όταν δεν σας βγήκε αυτό, τότε μας λέγατε ότι δεν θα βγούμε στις αγορές. Θα κάνετε την αυτοκριτική σας για το είδος της αντιπολίτευσης που μας κάνατε;» συνέχισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Επειδή, όμως, μου άρεσε ιδιαίτερα η αναφορά σας στον Κίπλινγκ, προχθές επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα δικό μου αγαπημένο – επίσης Βρετανό – συγγραφέα για να καταλάβετε τη διαφορά μας: Έγραψε λοιπόν ο Όργουελ ότι: «Στις στιγμές της εξαπάτησης, το να λες την αλήθεια είναι επαναστατικό». Η υπό μια έννοια λοιπόν η στάση μας τόσο στο Μακεδονικό όσο και στην οικονομία είχε και αυτόν το χαρακτήρα» συμπλήρωσε.

