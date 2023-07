Τσάρλι Σιν: Υποφέρει από απώλεια μνήμης και διακυμάνσεις της διάθεσης – Κατηγορεί τα φάρμακα για τον AIDS

Ο Τσάρλι Σιν είναι γνωστός για την ασύδοτη ζωή που έκανε γεμάτη σεξ, ναρκωτικά, ποτά και πόρνες. Αυτή η ζωή είχε δυσάρεστες συνέπειες, καθώς το 2015 αποκάλυψε ότι πάσχει από τον ιό του HIV – AIDS.

Τώρα, αποκαλύφθηκε η είδηση ότι τα φάρμακα που παίρνει για να αντιμετωπίσει την ασθένεια τον έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση «οριακής άνοιας».

Ο ταλαιπωρημένος στην υγεία του ηθοποιός λέει στους φίλους του ότι υποφέρει από απώλεια μνήμης, εναλλαγές στη διάθεση και δυσκολεύεται ακόμη και με απλές εργασίες λόγω των παρενεργειών των ισχυρών φαρμάκων που χρειάζεται για να κρατήσει τον θανατηφόρο ιό υπό έλεγχο, σύμφωνα με το «RadarOnline.com».

