Τρόμος στον αέρα: Σε βίντεο η στιγμή που χάλασε ο κινητήρας σε αεροπλάνο της Delta Air Lines

Υπάρχουν αρκετά βίντεο και ακόμα περισσότερες ιστορίες για βλάβες αεροπλάνων και αλλαγή στα σχέδια πτήσης με αναγκαστικές προσγειώσεις σε κοντινότερους προορισμούς.

Τις περισσότερες φορές τα πλάνα δείχνουν απλά μία μικρή αναστάτωση ή μάσκες οξυγόνου να πέφτουν προς χρήση (χωρίς να είναι απαραίτητο), αλλά αυτό που συνέβη στην πτήση της Delta Air Lines από την Ατλάντα στη Βαλτιμόρη είναι πραγματικά τρομακτικό.

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά ένα εξάρτημα να έχει αποκολληθεί από τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους, με έναν απίστευτα ψύχραιμο επιβάτη να στρέφει το κινητό του στο παράθυρο για να δείξει τη βλάβη.

Δείτε το τρομακτικό βίντεο που τράβηξε επιβάτης

A Delta flight made an emergency landing after a part came loose https://t.co/warKQue6bz pic.twitter.com/iHhtA1GSEe

— USA TODAY (@USATODAY) July 10, 2019