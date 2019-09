Τρόμος στο Τέξας: Ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε 5 άτομα – 21 τραυματίες

Tον τρόμο σκόρπισε ένας ένοπλος στο Τέξας, όταν άνοιξε πυρ αδιακρίτως, με συνέπεια να σκοτώσει πέντε ανθρώπους και να τραυματίσει τουλάχιστον άλλους 21, προτού πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι τρεις αστυνομικοί, αλλά και ένα παιδί μόλις 2 ετών. Τουλάχιστον επτά από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με νοσοκομείο του Τέξας στο οποίο μεταφέρθηκαν. Ο ένοπλος ήταν ένας άνδρας περίπου 30 ετών. Οι αρχές του Τέξας δεν έχουν ανακοινώσει το όνομά του, ούτε το κίνητρό του.

BREAKING: At least 5 dead, 21 injured after a shooter targeted shoppers and vehicles at shopping centers in West Texas. The suspect was driving one vehicle and at one point ditched it, taking over a USPS mail truck. The gunman was killed, police say. https://t.co/9wOeGpWrMB pic.twitter.com/OCLz3Kdov5

— CNN (@CNN) August 31, 2019