Τρόμος στο Τελ Αβίβ: Παλαιστίνιος μαχαίρωσε γυναίκα και έπεσε με ΙΧ πάνω σε πλήθος

Συναγερμός έχει σημάνει βόρεια του Τελ Αβίβ, στην περιοχή Ραανανά, με μία νεκρή και δεκάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί σοβαρά ύστερα από επίθεση. Η ιστοσελίδα Jerusalem Post έκανε από την πρώτη στιγμή λόγο για τρομοκρατική επίθεση, κατά την οποία υπήρξε επεισόδιο μαχαιρώματος και λίγο αργότερα όχημα έπεσε πάνω σε περαστικούς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, τρομοκράτης μαχαίρωσε γυναίκα, στη συνέχεια έκλεψε ΙΧ και αργότερα έπεσε, πάνω από μία φορά, με το αυτοκίνητό του σε κόσμο, σε διαφορετικές τοποθεσίες. O Παλαιστίνιος έπεσε πανω σε πλήθος αρχικά στον δρόμο Αχούζα, μετά έχασε τον έλεγχο του οχήματος, βγήκε από αυτό και πήρε ένα άλλο με το οποίο έπεσε και πάλι πάνω σε κόσμο στην οδό Χαροσέτ. Ο 44χρονος δράστης, που προέρχεται από τη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης και έχει συλληφθεί, άλλαξε τρεις φορές αυτοκίνητο. Όπως έχει γίνει γνωστό από τις Αρχές, διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του ανιψιού του δράστη που επέβαινε μαζί του στο αυτοκίνητο και μετά το συμβάν διέφυγε από το σημείο.

🚨 BREAKING: At least 11 settlers are wounded after a potential run-over operation took place in "Ra'anana" in "Tel Aviv." Several are seriously wounded, and preliminary reports indicate at least one dead. pic.twitter.com/EjDuHZc7pa

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο ισραηλινό δίκτυο Haaretz, είδε έναν άνδρα να μαχαιρώνει τρεις ανθρώπους, να κλέβει αυτοκίνητο και να πέφτει σε πλήθος.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης γράφουν για δεκάδες τραυματίες. Ανάμεσα σε αυτούς ένας σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μεταξύ εκείνων που έχουν ταυτοποιηθεί ένας 34χρονος και ένας 16χρονος που φέρει κακώσεις στο κεφάλι.

Israeli media: A number of injuries occurred as a result of a hit-and-run accident in Raanana, northeast of Tel Aviv, and a background check is being conducted.

New update -10 injuries in 4 areas due to stabbing and ramming. An examination is being conducted and suspicions are… pic.twitter.com/hB2vWUshge

— S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 15, 2024