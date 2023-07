Τρόμος στο Χίθροου: Αεροσκάφος προσγειώθηκε «ανώμαλα» λόγω των καιρικών συνθηκών – βίντεο

Τον χειρότερο εφιάλτη σε αεροπλάνο, έζησαν οι επιβάτες του Cathay A350 που προορισμό είχε το αεροδρόμιο του Χίθροου. Λόγω των καιρικών συνθηκών η προσγείωση έγινε με δυσκολία, τόσο που το αεροσκάφος πήρε απότομη κλίση προκαλώντας αναστάτωση στους επιβαίνοντες.

Βίντεο από τα λεπτά της «τρελής» προσγείωσης

Ειδικότερα, το αεροπλάνο που χωρά 280 επιβάτες έκανε το μεγάλο ταξίδι από το Χονγκ Κονγκ προς το Λονδίνο και προσγειώθηκε μετά από σχεδόν 14 ώρες στον αέρα χθες βράδυ στο Χίθροου. Στην περιοχή επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες με θυελλώδεις ανέμους που είχαν ως αποτέλεσμα αυτό να πάρει μια μικρή κλίση λίγο αφότου πάτησε έδαφος.

Οι επιβάτες τρομοκρατήθηκαν καθώς πέρα από τις αναταράξεις είδαν το αεροπλάνο να γέρνει κυριολεκτικά προς την δεξιά μεριά μέχρι να σταθεροποιηθεί.

