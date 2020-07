Τρόμος στην Αυστραλία: 17χρονος σέρφερ σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία

Ενας 17χρονος σέρφερ έχασε τη ζωή του, έπειτα από επίθεση καρχαρία στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Αυστραλίας, έγινε σήμερα γνωστό από την αστυνομία. Ο νεαρός έκανε σερφ στο Γούλι Μπιτς, σε απόσταση 630 χιλιομέτρων βόρεια του Σίδνεϊ, όταν τον δάγκωσε στο πόδι ο καρχαρίας.

«Πολλοί σέρφερ έσπευσαν να τον βοηθήσουν και να τον μεταφέρουν στην παραλία», εξήγησε η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Ο 17χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν.

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά φονική επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία από τις αρχές του έτους, μετά τον θάνατο ενός 36χρονου, πριν από μία εβδομάδα, ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο στο Φρέιζερ Άιλαντ, ένα τουριστικό νησί που βρίσκεται σε απόσταση 400 χιλιομέτρων βόρεια του Μπρισμπέιν.

A teenage surfer has died after being mauled by a shark on the NSW north coast. It happened in front of his family and friends at Wooli Beach, and comes just one week after Queensland father Matthew Tratt was killed by a shark off Fraser Island. https://t.co/m63Fb4AWOb #7NEWS pic.twitter.com/qaPNrF35FP

— 7NEWS Wide Bay (@7NewsWideBay) July 11, 2020