Τρόμος στη Βρετανία: Μαχαιρώθηκαν τρία άτομα στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ

Τρεις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, έπειτα από αναφορές για επεισόδια στην περιοχή. Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 5.45 το απόγευμα (τοπική ώρα) και άμεσα στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της αστυνομίας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε απόσταση σχεδόν ενός χιλιομέτρου από το σημείο, όπου πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Συντηρητικού Κόμματος.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του West Midlands δήλωσε ότι δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών, ενώ έχει αποκλειστεί η περιοχή.

«Οι έρευνες είναι σε αρχικό στάδιο και εξετάζεται το οπτικό υλικό από τις κάμερες», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Three people have been injured in a stabbing in Birmingham city centre this evening. Can you help the investigation? pic.twitter.com/2a3AiAWwcg

— West Midlands Police (@WMPolice) October 2, 2018