Τρόμος σε πτήση της Emirates: Μεθυσμένος επιβάτης επιτέθηκε σε αεροσυνοδό και τον ακινητοποίησαν

Ώρες αγωνίας έζησαν οι επιβάτες της πτήσης της Emirates από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, το βράδυ της Κυριακής.

Ένας μεθυσμένος επιβάτης έγινε βίαιος στο τμήμα της business class του αεροσκάφους και αφού σηκώθηκε από τη θέση του, επιχείρησε να ρίξει κουτουλιά σε αεροσυνοδό.

Το πλήρωμα καμπίνας προσπάθησε να τον συγκρατήσει αλλά εκείνος σε έξαλλη κατάσταση συνέχισε να φωνάζει ενώ δεν δίστασε να χτυπήσει με το κεφάλι έναν από τους άνδρες του πληρώματος, προτού τον καθηλώσουν.

Μόλις τον έπιασαν, μια αεροσυνοδός έτρεξε με ένα ζευγάρι μαύρα καλώδια έκτακτης ανάγκης (φυλάσσονται στο αεροσκάφος για τον χειρισμό απείθαρχων επιβατών) για να του περάσει χειροπέδες.

