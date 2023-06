Τρόμος σε πτήση στις ΗΠΑ: Κεραυνός «χτύπησε» αεροπλάνο – Συγκλονιστικό βίντεο

Ένα τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε στο Αρκάνσας των ΗΠΑ, όταν κατά τη διάρκεια καταιγίδας κεραυνός καταγράφηκε να χτυπάει την ουρά του αεροπλάνου της American Eagle λίγα λεπτά μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο.

Το Embraer E175 περίμενε να περάσει η καταιγίδα πριν κατευθυνθεί προς την πύλη, όταν η τρομακτική λάμψη «διαπέρασε» το αεροσκάφος το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Jason William Hamm κατάφερε να απαθανατίσει τη στιγμή σε βίντεο όπου ακούγεται λέει: «Δεν νομίζω ότι χτύπησε το αεροπλάνο, και πάλι όμως θα ήταν ένα καταπληκτικό βίντεο». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, άλλος ένας κεραυνός «χτυπά» την ουρά του αεροσκάφους, κάνοντας τους ανθρώπους πίσω από τον κ. Hamm να φωνάζουν από ενθουσιασμό αλλά και φόβο.

Video captures lighting strike hitting an American Eagle Embraer-175 at Little Rock Airport in Arkansas yesterday.

📹 GulfstreamGuy pic.twitter.com/8DoXRw1WRw

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2023