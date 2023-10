Τρόμος για επιβάτες στη Βρετανία λόγω κακοκαιρίας: Επεισοδιακή προσγείωση αεροσκάφους – Βγήκε από τον διάδρομο

Σοβαρά προβλήματα σε όλη τη Βρετανία έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Μπάμπετ» που πλήττει το νησί.

Χαρακτηριστικά, στο αεροδρόμιο του Leeds Bradford παραλίγο να σημειωθεί αεροπορική τραγωδία όταν ένα αεροσκάφος Boeing 737 προσγειώθηκε ανώμαλα.

A PLANE skidded off the runway at Leeds Bradford Airport while landing during Storm Babet.

The TUI flight from Corfu came to a standstill on boggy grassland leaving more than a hundred passengers stranded.

Emergency services, including three ambulances, raced out to the Boeing… pic.twitter.com/D9B48HncCv

— YappApp (@YappAppLtd) October 20, 2023