Τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες: Ο δράστης βρισκόταν παράνομα στο Βέλγιο από το 2019 – Μαρτυρία Έλληνα στην ΕΡΤ

Ο φόβος της ισλαμικής τρομοκρατίας επέστρεψε στην Ευρώπη με τη χθεσινή επίθεση στις Βρυξέλλες και τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν. Ο 45χρονος δράστης που κατονομάστηκε ως Αμπντελασέμ Λασουέντ, από την Τυνησία, διέμενε παράνομα στο Βέλγιο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βίνσεντ Βαν Κουίκενμπορν ανακοίνωσε ότι ο δράστης ήταν ύποπτος και γνωστός στην αστυνομία σε σχέση με εμπορία ανθρώπων, ωστόσο δεν απελάθηκε το 2019 αν και απορρίφθηκε η αίτηση για άσυλο. Δεδομένου ότι διαγράφηκε από το εθνικό μητρώο, δεν μπόρεσε να εντοπιστεί ενώ δεν είχε μείνει ποτέ σε κέντρο υποδοχής.

Voici ce que déclare dans une vidéo le probable terroriste de #Bruxelles :

« Salutation islamique Allah Akbar.

Je m’appelle Abdesalem Al Guilani et je suis un combattant d’Allah. Je suis de l’Etat islamique. On aime qui nous aime et on hait qui nous hait.

Nous vivons pour notre… pic.twitter.com/hmjSq7HWBr

— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) October 16, 2023