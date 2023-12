Τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία: Ποιος είναι ο 26χρονος δράστης που σκότωσε τουρίστα – Γνωστός στις Αρχές από το 2016 με μια καταδίκη

Ακόμη ένα τρομοκρατικό χτύπημα έχει συνταράξει την Γαλλία, όταν ένας 26χρονος Γάλλος, εξτρεμιστής μουσουλμάνος εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι και σφυρί κοντά στον Πύργο του Άιφελ, σκοτώνοντας έναν τουρίστα και τραυματίζοντας άλλους δύο.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε με τέιζερ από την αστυνομία και συνελήφθη για δολοφονία και απόπειρα δολοφονίας σε σχέση με τρομοκρατία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε πως ο δράστης κατά την επίθεση φώναζε, σύμφωνα με μάρτυρες «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» και είπε στην αστυνομία πως ήταν αναστατωμένος επειδή «τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και στην Παλαιστίνη».

Μάλιστα, ο 26χρονος ήταν γνωστός στις Αρχές, έχοντας εκτίσει ποινή φυλάκισης 4 ετών καθώς είχε συλληφθεί το 2016 για σχεδιασμό επίθεσης και ήταν στη λίστα παρακολούθησης των γαλλικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο άνδρας ήταν επίσης γνωστό ότι έπασχε από ψυχιατρικές διαταραχές, σύμφωνα με τον υπουργό.

Το Σάββατο, σε βίντεο που ανήρτησε ο δράστης στα social media, επέκρινε τη γαλλική κυβέρνηση και συζητούσε για τη «δολοφονία αθώων μουσουλμάνων», αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Σε μήνυμά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία είναι τώρα υπεύθυνη για να ρίξει φως σε αυτή την υπόθεση, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στο όνομα του γαλλικού λαού».

Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του δράστη:

#BREAKING: French police arrest Armand Rajabpour-Miyandoab who, while shouting "Allah O Akbar," killed one person and injured two, in Paris.#Paris #France #ParisAttack pic.twitter.com/WlbSh6FGAr

— NewsAlerts Global (@NewsAlertsG) December 3, 2023