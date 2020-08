Τρομακτικός πυροστρόβιλος σάρωσε τη βόρεια Καλιφόρνια – Κύμα καύσωνα σαρώνει την Πολιτεία

Τουλάχιστον έναν πύρινο ανεμοστρόβιλο – ή πυροστρόβιλο, όπως αλλιώς λέγεται – προκάλεσε η πυρκαγιά που μαίνεται στη βόρεια Καλιφόρνια, αναγκάζοντας την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδώσει προειδοποίηση ανεμοστρόβιλου για ένα πύρινο νέφος.

«Εξαιρετικά επικίνδυνη συμπεριφορά πυρκαγιάς παρατηρήθηκε στο Λόγιαλτον. Περιδινούμενες στήλες και πιθανότητα πυροστρόβιλων», ανέφερε στην ανάρτησή της στο Twitter η ΕΜΥ του Ρίνο, καθώς η Καλιφόρνια δίνει μάχη με την πύρινη λαίλαπα και ένα κύμα καύσωνα.

Fire Tornado today outside Chilcoot and Hallelujah Junction California. This was intense and scary!!!! @TheTXWXchaser @spahn711 @JimCantore @ReedTimmerAccu @jeffpiotrowski #CAwx #LoyaltonFire #firenado #FireSeason2020 pic.twitter.com/vfwrTKK02n

Η πυρκαγιά στο Λόγιαλτον της κομητείας Λάσεν, βορειοανατολικά του Σακραμέντο, έχει ήδη αποτεφρώσει 80.000 στρέμματα γης και μέχρι το Σάββατο είχε τεθεί υπό έλεγχο μόλις κατά 5%.

⚠️CLOSE CALL. #TMFR Brush Engine 44 on scene earlier today as #LoyaltonFire jumped HWY 395 with vehicles stuck on the road. The crew provided protection and got the vehicles out of harms way. No injuries. pic.twitter.com/iDTWzXo7Y8

— Truckee Meadows Fire & Rescue (@TMFPD) August 16, 2020