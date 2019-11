Τριπλός θρίαμβος στην Κίνα για τη Βολιώτισσα αθλήτρια Πέννυ Τσαούτου

Στο ταξίδι της επιστροφής από το Τσινγκντάο της Κίνας στην Ελλάδα, τα χαμόγελα περίσσευαν μεταξύ των αθλητών μας, οι οποίοι έλαβαν μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα SUP. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού η «παρθενική» συμμετοχή της Ελλάδας συνδυάστηκε με την κατάκτηση πέντε μεταλλίων, εκ των οποίων τα τρία κέρδισε η Βολιώτισσα αθλήτρια του ΝΟΒΑ, Πέννυ Τσαούτου.

Το ταξίδι στην Κίνα «χαράχτηκε» βαθιά στη μνήμη της παγκόσμιας, πλέον, πρωταθλήτριας, αφού επέστρεψε στον Βόλο έχοντας τις αποσκευές της «φορτωμένες» με δύο αργυρά κι ένα χάλκινο μετάλλιο. Διακρίθηκε και στα τρία αγωνίσματα που έλαβε μέρος στην ηλικιακή κατηγορία 40+. Αναδείχθηκε δεύτερη στον κόσμο στην κούρσα των 12 χιλιομέτρων (long distance) και στο sprint 200 μέτρων, ενώ στα 2,5 χιλιόμετρα του technical race ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Έγραψε έτσι τον ιδανικό επίλογο μίας ονειρεμένης παρουσίας σε διεθνή διοργάνωση με το εθνόσημο στο στήθος, δοκιμάζοντας για πρώτη φορά τις δυνάμεις της σε αγώνα στο εξωτερικό.

Το SUP, όπως αποκαλείται εν συντομία το «Stand Up Paddle», θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα θαλάσσια αθλήματα στον κόσμο. Στην ουσία οι αθλητές του SUP χρησιμοποιούν μεγάλες σανίδες του surf, οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες, ώστε οι αναβάτες να κωπηλατούν όρθιοι χρησιμοποιώντας ένα ειδικό κουπί. Για την Πέννυ Τσαούτου, η οποία στο παρελθόν ασχολήθηκε με τη χιονοδρομία στον ΕΟΣ Βόλου, περνώντας μάλιστα το «κατώφλι» της εθνικής ομάδας νεανίδων, το… πέρασμα από το βουνό στη θάλασσα, συνδυάστηκε με τρεις σπουδαίες διακρίσεις στη μακρινή Κίνα.

Η Βολιώτισσα SUP-er ασχολείται με το άθλημα ελάχιστο καιρό. Έπεσε στη θάλασσα για πρώτη φορά πριν από ενάμιση χρόνο και μόλις τους τελευταίους 12 μήνες «τρέχει» σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Αυτό, όμως, δεν την εμπόδισε να φτάσει σε υψηλά στάνταρ απόδοσης από τα πρώτα βήματά της. Η Πέννυ Τσαούτου δείχνει να τα καταφέρνει εξίσου καλά στον θαλάσσιο στίβο, πέρα από τον επιχειρηματικό, όπου διακρίνεται στην οικογενειακή επιχείρηση αναψυκτικών ΕΨΑ Α.Ε, εκτελώντας χρέη διευθύνουσας συμβούλου από το 2004 μέχρι σήμερα.

Στον απόηχο της τριπλής επιτυχίας της, η Πέννυ Τσαούτου επιχειρώντας έναν σύντομο απολογισμό, τόνισε: «Δεν το περίμενα όλο αυτό. Βέβαια, στην κατηγορία masters, των παλαιμάχων δηλαδή, ο ανταγωνισμός δεν ήταν τόσο ισχυρός, όσο στην open κατηγορία. Παρόλα αυτά υπήρχε υψηλό επίπεδο. Για όλους μας ήταν πρωτόγνωρα αυτά που ζήσαμε στο Τσινγκντάο. Ήταν επιτυχημένη η ελληνική παρουσία στην Κίνα, παρότι δεν πήραμε τις σανίδες μας και νοικιάσαμε άλλες εκεί. Πέρα από τα μετάλλια, είχαμε εξαιρετικά πλασαρίσματα από τους υπόλοιπους αθλητές και ευελπιστώ πως αυτό θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στο άθλημα».

Στη συνέχεια γύρισε πίσω τον χρόνο και θυμήθηκε πότε ξεκίνησαν όλα: «Από καιρό ήθελα κάτι διαφορετικό για το καλοκαίρι. Συστηματικά άρχισα να κάνω SUP τον Ιούνιο του 2018. Στην αρχή ανέβαινα στη σανίδα, όταν ο καιρός δεν επέτρεπε να κάνω θαλάσσιο σκι. Πριν από έναν χρόνο έκανα δελτίο και άρχισα να τρέχω σε επίσημους αγώνες. Ο Γιώργος Ράγιος είχε ξεκινήσει το τμήμα SUP στον NOBA, όπου δελτίο έχει επίσης η Μαρία Τσατσαράκου».

Τι κάνει το SUP ενδιαφέρον; Η Πέννυ Τσαούτου είπε: «Γυμνάζεις όλο το σώμα σου. Είναι πολύ δυναμικό άθλημα. Για παράδειγμα, στη Λούτσα, όπου έγιναν οι αγώνες πρόκρισης για το Παγκόσμιο και βγήκα δεύτερη, πέσαμε με ανέμους επτά μποφόρ. Είναι σαν να περπατάς πάνω στο νερό. Το SUP συνδυάζει ταχύτητα και δύναμη, αλλά θέλει και μυαλό. Θα πρέπει να δεις από πού φυσάει, με πόση ένταση, εάν πρέπει να χαράξεις κάποια διαφορετική διαδρομή για να εκμεταλλευτείς τον καιρό. Να βλέπεις τα κύματα… Έχει διάφορα μυστικά».

Όσο για τα μελλοντικά της σχέδια; «Συνεχίζω το πρόγραμμα που είχα. Στόχος μου είναι να καταφέρω να πάω και του χρόνου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο απ’ ό,τι έχω ακούσει θα γίνει στη Γερμανία. Τα συναισθήματα είναι ακόμη ανάμικτα. Χάρηκα για τα μετάλλια, αλλά έχω ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά μου. Οφείλω να βελτιώνομαι τεχνικά, γιατί είμαι ακόμη στην αρχή».