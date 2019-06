Τριπλή βράβευση για το ethnos.gr στα Digital Media Awards

Σε μία λαμπρή Τελετή στο Μουσείο Οίνου, απονεμήθηκαν για 6η συνεχόμενη χρονιά τα Digital Media Awards (Di.Me ’19).

Στην πρώτη του συμμετοχή στα φετινά βραβεία, το ethnos.gr τρεις σημαντικές διακρίσεις με ένα Gold και δύο Silver Awards.

To Gold Di.Me Award αφορά την ενότητα Best New Entry της ενότητας Ειδικά Βραβεία, ενώ τα 2 Silver Awards αφορούν τις κατηγορίες Best Responsive or Mobile Edition και Best Home Page της κατηγορίας Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη.

Οι διακρίσεις του ethnos.gr αποτελούν την επιβράβευση της μεθοδικής δουλειάς που γίνεται για την ανάπτυξη της ψηφιακής πτυχής ενός ιστορικού τίτλου και στην πρόθεση του Οργανισμού να επενδύσει στην τεχνολογία, την καινοτομία και κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να προσφέρει τις βέλτιστες ψηφιακές υπηρεσίες στον χρήστη.

Τα Digital Media Awards διοργανώνονται με σκοπό να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις καλύτερες πρακτικές και δουλειές στις Ψηφιακές Εκδόσεις και Μέσα.

Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τεχνική υποστήριξη του ethnos.gr έχει αναλάβει η εταιρεία Pixual.