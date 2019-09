Η Selina αναπτύσσει ένα παγκόσμιο οικοσύστημα για τους ταξιδιώτες που ξέρουν να συνδυάζουν εργασία, ψυχαγωγία και χαλάρωση. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στην εμπειρία του ταξιδιού με εξαιρετικό design, προτάσεις wellness και εμπειρίες βασισμένες στην κουλτούρα του κάθε τόπου. Η νέα γενιά ταξιδιωτών έχει κοινωνική ευαισθησία, συλλέγει εμπειρίες, εργάζεται, διασκεδάζει.

Πρώτος της σταθμός στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Μακρινίτσα πάνω από τον Βόλο, το Selina Centavrus Pelion συνδέει το βουνό με την πόλη, την πολυτέλεια με το προσιτό, τις απολαύσεις με την ανακάλυψη του τόπου.

Συμπληρώνοντας ήδη 3 μήνες λειτουργίας προσκαλεί όλους στη μεγάλη γιορτή opening στη Μακρινίτσα, όπου θα αντηχούν νότες σε όλες τις εγκαταστάσεις και στην πλατεία, από σήμερα Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου μέχρι αργά μεθαύριο Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου.

Ένα τριήμερο party με διαστάσεις festival μας φέρνει εκπλήξεις και δράσεις ανοικτές για το κοινό.

Παρασκευή 6/9, 21.00 – 1.00, En Lefko 87.7 goes Selina, πάρτι με τους παραγωγούς: Σάκη Τσιτομενέα – Γιώργο Μπακαλάκο (aka ΝΤΕΙΒΙΝΤ) – Εύα Μπουντούρη.

Σάββατο 7/9, 20.00 – 1.00, Grand Opening live Party, Μαρίνα Σάττι + Fonέs, The Dreamer (after DJ set), warm up: Mount Ten.

Κυριακή 8/9, 17.00, πλατεία της Μακρινίτσας, Δημήτρης Μυστακίδης (από τις 8 μ.μ.) + ντόπιο λαϊκό σχήμα (Παππάς, Καζίλας, Μεγγές κ.ά.).

Παράλληλα, ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στον χώρο του Selina Centavrus Pelion για όλους, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας:

Σάββατο 7/9: 9 π.μ. – 10 π.μ. Pilates by Alternative Studio, 3 μ.μ. – 4 μ.μ. μάθημα αγγειοπλαστικής από τον Στέργιο Γουδίνη, 6 μ.μ. – 7 μ.μ. Υοga by Cactus studio.

Κυριακή 8/9: 9 π.μ. – 10 π.μ. TRX με τον Θάνο Κοντομήτρο, 11 π.μ. – 12 μ. δοκιμή καφέ με Cafe Conte.

«Ελάτε και πάρτε μέρος πρώτοι στην ολοκληρωμένη πρόταση του Selina. Ένας κόσμος από γεύσεις, αισθήσεις και εναλλακτικού τρόπου ζωής μας περιμένει λίγο έξω από τον Βόλο» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Είσοδος δωρεάν σε όλες τις δράσεις. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2428099516, email: reception.centavrus@selina.com, Facebook event: https://www.facebook.com/events/418992585627553/.