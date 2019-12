Τρία ενδιαφέροντα συνέδρια της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών

Τρία ενδιαφέροντα συνέδρια ετοιμάζει η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου σε συνεργασία με άλλους ακαδημαϊκούς και θεολογικούς φορείς για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Συγκεκριμένα:

1. Το τετραήμερο 6 ως 9 Φεβρουαρίου 2020, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας (Μελισσάτικα, Βόλος), θα πραγματοποιηθεί το διεθνές συνέδριο «Πολιτική, Κοινωνία και Πολιτισμός στην Ορθόδοξη Θεολογία την εποχή της παγκοσμιοποίησης» (Politics, Society and Culture in Orthodox Theology in a Global Age). Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ευαγγελική Θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου του Μύνστερ (Γερμανία) και θα έχει ταυτόχρονη μετάφραση από και προς τα Αγγλικά, και αποσκοπεί, εκτός των άλλων να εξετάσει τη βαθύτερη σχέση και διασύνδεση Δημοκρατίας και Ορθοδοξίας.

2. Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα με θέμα «Ο Αμίλκας Αλιβιζάτος και η νεοελληνική θεολογία: Πανεπιστημιακή διδασκαλία, εκκλησιαστική διακονία και οικουμενικός διάλογος». Η ημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Θρησκευτικών Επιστημών (Fondazione per le Scienze Religiose – FSciRe) της Μπολόνια (Ιταλία) και εντάσσεται στη σειρά θεολογικών συναντήσεων με γενικό τίτλο «Θεολογικές Προσωπογραφίες».

3. Το τετραήμερο 14 ως 17 Μαΐου 2020 διοργανώνεται το διεθνές συνέδριο «Ορθόδοξες Επινοήσεις της Ανατολής» (Orthodox Constructions of the East) και πάλι στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας με ταυτόχρονη μετάφραση από και προς τα Αγγλικά. Αυτό το συνέδριο οργανώνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ορθόδοξων Σπουδών του Πανεπιστημίου Φόρντχαμ της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ), την έδρα Ορθόδοξης Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μύνστερ (Γερμανία), την Ορθόδοξη Ακαδημία του Αγίου Ιγνατίου της Στοκχόλμς (Σουηδία), το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολιτισμού και του Χριστιανισμού του Βελιγραδίου (Σερβία), το Κέντρο Φιλοσοφίας και Θεολογίας του Τρέμπινιε (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), το Ρουμανικό Ινστιτούτο Διορθοδόξου, Διομολογιακού και Διαθρησκειακού Διαλόγου (INTER) του Κλουζ-Ναπόκα (Ρουμανία), του Βιβλικού Θεολογικού Ινστιτούτου του Αγίου Ανδρέα της Μόσχας (Ρωσία) και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Ορθόδοξων Θεολογικών Σχολών (EFOST) των Βρυξελλών (Βέλγιο).

Λεπτομερέστερη ενημέρωση για τα συνέδρια αυτά θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ παράλληλα, η Ακαδημία και οι επιμέρους Τομείς της προετοιμάζουν και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, η οποία το 2020 συμπληρώνει τα είκοσί της χρόνια, λειτουργεί ως ένα ανοιχτό εργαστήρι σκέψης και διαλόγου της Εκκλησίας με τη διανόηση και την κοινωνία, οργανώνοντας με τη μορφή του ανοιχτού πανεπιστημίου ετήσιους θεματικούς κύκλους σπουδών, διεθνή σεμινάρια, συνέδρια και εκδόσεις. Πάγια επιδίωξη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών αποτελεί η συνεργασία και η σύμπραξη με άλλους φορείς και η από κοινού συζήτηση, με πνεύμα σεβασμού στην ετερότητα του καθενός, των μεγάλων προβλημάτων του καιρού μας. Από το 2015 η Ακαδημία αποτελεί Ερευνητικό Κέντρο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ από το 2017 είναι επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Θρησκευτικών Επιστημών (EuARe).