Τρία χρόνια πολύτιμου έργου για το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων της METRO

Η σημαντική προσφορά της ομάδας που υποστηρίζει σταθερά όλους τους ανθρώπους της εταιρείας

Σε μία περίοδο κρίσης που οι ζωές όλων μας επηρεάστηκαν σημαντικά, οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής του Λιανεμπορίου Τροφίμων κλήθηκαν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα των πολιτών και την άρτια λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η METRO (My market, METRO Cash & Carry) αναγνωρίζοντας αυτόν τον ρόλο, αλλά και τις δυσκολίες του, δημιούργησε το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων με στόχο να υποστηρίξει ουσιαστικά το Ανθρώπινο Δυναμικό της σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μία ευέλικτη ομάδα στελεχών που βρέθηκε δίπλα στους εργαζόμενους με όλους τους δυνατούς τρόπους και προσπάθησε να ανταποκριθεί στις πολλές και διαφορετικές τους ανάγκες. Τρία χρόνια μετά και ύστερα από δεκάδες ταξίδια σε κάθε γωνιά της χώρας, το Τμήμα αυτό έφερε εις πέρας -και συνεχίζει να το κάνει- ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, χαρακτηρίστηκε από την αποτελεσματικότητα και τις διακρίσεις του, αλλά κυρίως από την αναγνώρισή του από τους ανθρώπους του οργανισμού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνο κατά τη διάρκεια του 2021 το Τμήμα δέχθηκε περισσότερα από 10.000 τηλεφωνήματα για θέματα αναφορικά με την Covid-19.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη ομάδα κατάφερε να αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις όπως Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Δραστηριότητες Υγείας & Ευεξίας» για την προσπάθεια βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών στα Health & Safety Awards 2020, Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση κρούσματος COVID-19» στα Health & Safety Awards 2021 και Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Retailers’ Covid Free Best Practices» στα Retail Business Awards 2021.

Το έργο και το αποτύπωμα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων στον οργανισμό, ήταν η αφορμή για την πρόσφατη συνάντηση των μελών της ομάδας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Αριστοτέλη Παντελιάδη. «Όταν προχωρήσαμε στη δημιουργία του Τμήματος το 2019, ήμασταν βέβαιοι για το πόσο σημαντική θα ήταν η συμβολή του, αλλά, φυσικά, δεν γνωρίζαμε πόσο επιτακτική θα ήταν η ανάγκη της δράσης του κατά τα επόμενα χρόνια. Τα μέλη της ομάδας, είναι, για τους εργαζόμενους της METRO, οι δικοί τους άνθρωποι. Τους ακούν με προσοχή, ξεχωρίζουν για τη διακριτικότητά τους και φέρνουν στη Διοίκηση της εταιρείας την οπτική των εργαζομένων της πρώτης γραμμής, σεβόμενοι τη διαφορετικότητα, με αξιοκρατία και ενσυναίσθηση! Θέλω να ευχαριστήσω την Ελένη Μπάγια, τον Χρήστο Κλείτσα και τον Μιχάλη Αμπαρτζίδη, Προϊστάμενο της ομάδας, γιατί με τη δουλειά και την προσωπική τους δέσμευση, θεμελιώνουν τη συντονισμένη προσπάθεια όλων μας, συντελούν σημαντικά στην διαρκή αναβάθμιση της εργασιακής εμπειρίας στη METRO», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το έργο του Τμήματος θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, πρεσβεύοντας όλες τις βασικές αξίες του οργανισμού απέναντι στους ανθρώπους του, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των εργαζομένων της εταιρείας και αναδεικνύοντας την ουσιαστική σχέση που μπορεί να χτιστεί στις τάξεις ενός οργανισμού που στο επίκεντρό του βρίσκεται ο άνθρωπος.

Λίγα λόγια για τη METRO :

