Τρένο στο Μεξικό περνάει μέσα από τις φλόγες που προκάλεσε έκρηξη βυτιοφόρου

Δεκαπέντε σπίτια μια συνοικίας του Αγουασκαλιέντες, στο βόρειο Μεξικό, καταστράφηκαν και 300 οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όταν ένα βυτιοφόρο εξερράγη μετά τη σύγκρουσή του με αμαξοστοιχία.

«Με βάση την επιθεώρηση που έγινε (…) έχουμε 15 σπίτια πλήρως κατεστραμμένα», είπε ο δήμαρχος της πόλης, Λεονάρντο Μοντανιές, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν το τρένο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ένα άλλα τρένο να κινείται μέσα από τις φλόγες στο Αγουασκαλιέντες.

🇲🇽 : Several structures on fire in Aguascalientes, in the center of the country, after a collision between a freight train and a tanker truck.

This resulted in an explosion followed by a fire.

Several thousand people were evacuated.#Mexico #fire pic.twitter.com/pJNZuWJU6E — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) October 21, 2022

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας Αγουασκαλιέντες, η Μαρία Τερέσα Χιμένες, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες. «Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ γρήγορα επιτόπου και κατάφεραν να εκκενώσουν περίπου 300 σπίτια» στη συνοικία Κολόνια Μέχικο. Από αυτά, τα 120 έχουν υποστεί ζημιές.

Ορισμένοι κάτοικοι φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, άλλοι προωθήθηκαν σε προσωρινούς καταυλισμούς.

Στα πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση φαίνονται καμένα αυτοκίνητα και ένα βυτιοφόρο, γερμένο στο πλάι.

A #PEMEX pipe wanted to beat the train on the tracks that cross over the #Mexico subdivision in the south of this city of #Aguascalientes and caused a terrible explosion. pic.twitter.com/u2GIU41SoB — Asif (@Asiftintoiya12) October 21, 2022

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

Πηγή: Πρώτο Θέμα