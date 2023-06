Τρενάκι λούνα παρκ στην Κίνα σταμάτησε ξαφνικά και οι επιβάτες έμειναν για… 30 λεπτά ανάποδα στον αέρα (video)

Τρενάκι λούνα παρκ σταμάτησε στον αέρα στην Κίνα (Youtube/Screenshot)Τρενάκι λούνα παρκ σταμάτησε στον αέρα στην Κίνα (Youtube/Screenshot)

Στον αέρα έμειναν επιβάτες σε τρενάκι λούνα παρκ, στην επαρχία Χεμπέι της Κίνας, λόγω διακοπής ρεύματος. Σε βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται το τρενάκι να κινείται προς την κορυφή, όταν ξαφνικά σταματάει.

Οι επιβάτες του βρέθηκαν… ανάποδα για περίπου 30 (!) λεπτά, στις 6 Ιουνίου. Οι ειδικοί αποδίδουν τη διακοπή ρεύματος που προκάλεσε τον πανικό σε υπερφόρτωση του δικτύου λόγω καύσωνα.

Το βίντεο που «κόβει» την ανάσα

Η Κίνα, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, βιώνει την πιο μακρά περίοδο υψηλών θερμοκρασιών από το 1961. Στην Τζιανγκσού, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κάνει τόση ζέστη που η θερμοκρασία του οδοστρώματος φτάνει σε συγκεκριμένα σημεία τους 68 βαθμούς Κελσίου! Μάλιστα, οι τοπικές Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους οδηγούς για τον κίνδυνο να σκάσουν ελαστικά οχημάτων.

Παράλληλα, όμως, πλημμύρες έπληξαν την Τετάρτη το βορειοδυτικό τμήμα της Κίνας. Ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 18, ενώ οι αγνοούμενοι είναι 13, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

What's scarier than a rollercoaster? Riders got stuck upside down 20 meters high in the air for over 20 minutes due to a power outage at a theme park in China's Hebei. Everyone was brought down safely afterward. pic.twitter.com/aLkkEFZ4pE

— People's Daily, China (@PDChina) June 6, 2023