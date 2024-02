Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες από κατάρρευση υπόστεγου στο αεροδρόμιο του Αϊντάχο

Τραγωδία σημειώθηκε στις ΗΠΑ όταν ένα υπό κατασκευή υπόστεγο σε αεροδρόμιο στο Αϊντάχο κατέρρευσε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Εννέα άλλοι τραυματίστηκαν από το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα) στο χώρο του αεροδρομίου του Μπόις, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

