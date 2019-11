Τραυματίας ο Μπελογιάννης – Ο μέσος του Βόλου χάνει το αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα

Στην Τρίπολη αγωνίζεται αύριο ο Αστέρας, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, που θα τον φέρει ψηλότερα στη βαθμολογία, από την 8η θέση που κατέχει αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα.

Οι «κυανέρυθροι» έχουν να επιδείξουν μία νίκη εκτός έδρας, αυτή επί του Πανιωνίου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, καθώς ακολούθησαν τέσσερις ήττες, με Ολυμπιακό, Ξάνθη, ΑΕΚ και Λαμία.

Αναμένεται ένα δυνατό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν επιθετική φιλοσοφία στο παιχνίδι τους και απόδειξη αποτελεί το γεγονός, πως ο Αστέρας έχει σκοράρει στα εννέα από τα 10 ματς στο πρωτάθλημα (και στα τέσσερα ματς που έχει δώσει στην Τρίπολη) και μόνο με τον Ολυμπιακό εκτός οι παίκτες του Μπόρχα Χιμένεθ δεν βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα. Από την πλευρά του ο Βόλος δεν έχει πετύχει τέρμα μόνο στις αναμετρήσεις με Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

Οι «κυανέρυθροι» προετοιμάστηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες για το αυριανό παιχνίδι (μεσολάβησε η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής για τα προκριματικά του Euro 2020), με τον Χουάν Φεράντο να δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας. Θα είναι σημαντικό για τον Βόλο να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα των παικτών του Αστέρα, προκειμένου η ομάδα να έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

Θυμίζουμε, πως το αυριανό είναι το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια που έχει να δώσει ο Βόλος, καθώς ακολουθεί η θεσσαλική αναμέτρηση με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Το ματς, μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί το Σάββατο 30/11 στις 17.15, αντί της Κυριακής που ήταν προγραμματισμένο αρχικά.

Δύο τελικά θα είναι οι απουσίες του Βόλου στο αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα. Συγκεκριμένα, πέρα από την απουσία του Χουάν Μουνίθ, ο οποίος συμπλήρωσε τέσσερις κίτρινες κάρτες και δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στο ματς της Κυριακής, θα απουσιάσει και ο Κώστας Μπαλογιάννης. Ο νεαρός μέσος επέστρεψε τραυματίας από το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων με τη Σκωτία (αντικαταστάθηκε στο 30’ από τον Οικονομίδη), την Πέμπτη και χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και δεν προλαβαίνει να είναι έτοιμος να αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα της Τρίπολης. Ο Μπαλογιάννης είναι από τους παίκτες που εμπιστεύεται ο Χουάν Φεράντο στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς ο 20χρονος μέσος έχει αγωνιστεί στα οκτώ από τα δέκα παιχνίδια στη Σούπερ Λιγκ, εκ των οποίων τα έξι ως βασικός. Δεν έπαιξε στο ματς με τον ΠΑΟΚ, λόγω του καθεστώτος που υπάρχει στην ομάδα με τους δανεικούς παίκτες από τον «Δικέφαλο του Βορρά» και στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Ριζούπολη.

Με δεδομένες τις δύο παραπάνω απουσίες, ο Χουάν Φεράντο αναζητεί τους παίκτες που θα αγωνιστούν στο χώρο της μεσαίας γραμμής στο βασικό σχήμα και μετά και το τέλος της σημερινής προπόνησης θα πάρει και τις αποφάσεις του. Η προετοιμασία των «κυανέρυρθων» ολοκληρώνεται σήμερα το πρωί και στη συνέχεια ο Ισπανός τεχνικός θα ανακοινώσει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα συμπεριληφθούν στην αποστολή, η οποία στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Τρίπολη.

Χωρίς Βλάχο ο Αστέρας

Ο Αστέρας επιστρέψει στο γήπεδό του, ύστερα από δύο σερί παιχνίδια που έδωσε εκτός έδρας, με απολογισμό μία ισοπαλία (με Παναιτωλικό στο Αγρίνιο) και μία ήττα από τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης». Η τεχνική ηγεσία δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Βαλεντίνου Βλάχου, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα και χάνει το αυριανό παιχνίδι. Ο δεξιός μπακ των Αρκάδων θα κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο στις 16.00 η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Nivea Men Player of the Month για τον Αύγουστο (1η και 2η αγωνιστική). Ανάμεσα στους επτά υποψήφιους βρίσκεται ο Χουάν Μουνίθ της ομάδας του Βόλου, για τις εμφανίσεις του στα παιχνίδια με Πανιώνιο στη Ν. Σμύρνη και Άρη στο Πανθεσσαλικό. Οι υποψήφιοι Nivea Men Player of the Month του Αυγούστου είναι οι ακόλουθοι: Γιούσεφ Ελ Αραμπί (Ολυμπιακός), Αριστοτέλης Καρασαλίδης (Ξάνθη), Δημήτρης Μάνος (ΟΦΗ), Χουάν Μουνίθ (Βόλος), Νέλσον Ολιβέιρα (ΑΕΚ), Λάζαρ Ρόμανιτς (Λαμία), Κάρολ Σφιντέρσκι (ΠΑΟΚ).