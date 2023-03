Τραμπ: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. δολάρια σε ένα τριήμερο μετά τον ισχυρισμό του ότι θα συλληφθεί

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συγκέντρωσε 1,5 εκατ. δολάρια μέσα σε τρεις ημέρες αφότου είχε ισχυριστεί πως επίκειτο η σύλληψή του την Τρίτη. Ωστόσο, η σύλληψη δεν έγινε πότε.

Το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024 επιβεβαίωσε το ποσό αυτό στο Fox News, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για δωρεές από την εκλογική βάση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Trump raises $1.5 million for presidential campaign since warning of arrest in looming NYC indictment https://t.co/gO0PxApnKo

— Fox News (@FoxNews) March 22, 2023