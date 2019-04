Τραμπ: Κυρώσεις για την Ελλάδα αν πάρει πετρέλαιο από το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να βάλει τέλος στις εξαιρέσεις που επέτρεπαν σε οκτώ χώρες να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο χωρίς κυρώσεις, και στόχος του είναι «να εκμηδενισθούν οι εξαγωγές» ιρανικού πετρελαίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

#BREAKING President Trump decides not to reissue sanctions waivers on Iran oil imports: White House pic.twitter.com/k6ZWROVxjK

— AFP news agency (@AFP) April 22, 2019