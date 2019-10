Τραμπ: Ισχυρές κυρώσεις στην Τουρκία – Φεύγουν από τη Συρία οι Αμερικανοί

Οι ΗΠΑ «προετοιμάζονται να αποσύρουν» περίπου 1.000 στρατιώτες από τη βόρεια Συρία «όσο πιο γρήγορα και με ασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ, σε συνέντευξη του στο «Face the Nation». Η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων είναι ακόμα ένα δώρο της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν που ελεύθερα θα προχωρήσει στην εθνοκάθαρση.

Η κίνηση έρχεται μια εβδομάδα αφού ο Πρόεδρος Τράμπ ανακοίνωσε την επανατοποθέτηση αρκετών δεκάδων αμερικανικών στρατευμάτων ενσωματωμένων με κουρδικές δυνάμεις στη βόρεια Συρία, ανοίγοντας την πόρτα για μια τουρκική εισβολή εναντίον των Κούρδων και των Αράβων του SDF, που ήταν οι κύριοι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ISIS. «Τις τελευταίες 24 ώρες, μάθαμε ότι [οι Τούρκοι] σκοπεύουν πιθανώς να επεκτείνουν την επίθεση τους πιο νότια από ό, τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, και προς τα δυτικά», δήλωσε ο Έσπερ. «Έχουμε μάθει επίσης τις τελευταίες 24 ώρες ότι … η SDF σκοπεύει να συνάψει μια συμφωνία, αν θέλετε, με τους Σύριους και τους Ρώσους για να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους στο βορρά».

Ο Έσπερ δήλωσε στο «Face the Nation» ότι τα στρατεύματα που παραμένουν στη χώρα έχουν βρεθεί μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων και του SDF. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περισσότεροι από 100.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι άνθρωποι φεύγουν από τη βία. «Και έτσι βρισκόμαστε(…) έχουμε τις δυνάμεις των αμερικανικών δυνάμεων πιθανόν να βρίσκονται μεταξύ δύο αντιτιθέμενων στρατιωτικών δυνάμεων που προχωρούν, και είναι μια πολύ αβάσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Έσπερ. «Έτσι, μίλησα με τον πρόεδρο χθες το βράδυ, μετά από συζητήσεις με την υπόλοιπη εθνική ομάδα ασφαλείας και ξεκινήσαμε μια σκόπιμη απόσυρση δυνάμεων από τη βόρεια Συρία». Ερωτηθείς εάν οι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν την εντολή να επιστρέψουν τα πυρά, ο κ. Έσπερ είπε ότι τα στρατεύματα των Η.Π.Α. «Έχουν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και θα την εκτελέσουν αν χρειαστεί».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία

«Μιλούμε με τον (γερουσιαστή) Λίντσεϊ Γκράχαμ και πολλά μέλη του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοκρατικών, για την επιβολή ισχυρών κυρώσεων στην Τουρκία», ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter. Παράλληλα, στο μήνυμά του πρόσθεσε: «Το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο, μπορεί να επιδιωχθεί πρόσθετη νομοθεσία. Υπάρχει μεγάλη συναίνεση για αυτό. Η Τουρκία ζήτησε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Μείνετε συντονισμένοι!».

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019