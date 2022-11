Τραγωδία στο Περού: Αεροπλάνο συγκρούστηκε με φορτηγό της πυροσβεστικής – Δύο νεκροί

Αεροσκάφος της γραμμής στη φάση της απογείωσης συγκρούστηκε την Παρασκευή με φορτηγό της πυροσβεστικής που μπήκε στον διάδρομο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο πυροσβέστες, να πάρει φωτιά ένα φτερό και μέρος της ατράκτου και να χρειαστεί να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι επιβάτες.

Η Lima Airports Partners (LAP), η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Χόρχε Τσάβες, «λυπάται βαθιά για την απώλεια της ζωής δυο μελών της αεροναυτικής πυροσβεστικής υπηρεσίας της στο δυστύχημα της πτήσης LA2213», που συνέδεε τη Λίμα με τη Χουλιάκα, αναφέρει ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

LATAM Airlines A320neo has been hit by a vehicle crossing the runway while taking off from Lima Airport in Peru. More to follow. pic.twitter.com/oPchYx7nbM

