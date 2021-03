Τραγωδία στο Κολοράντο: 10 νεκροί από επίθεση αγνώστου σε σούπερ μάρκετ

Δέκα άνθρωποι, βρήκαν τον θάνατο χθες (22/03) το απόγευμα μέσα σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Μπόλντερ, στην πολιτεία Κολοράντο, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Δεν δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία των θυμάτων, πέραν αυτών του αστυνομικού, του Έρικ Τάλι, 51 ετών, που ήταν «ο πρώτος που έφθασε» στο σούπερ μάρκετ King Soopers.

Πλάνα που μεταδόθηκαν απευθείας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας στο σούπερ μάρκετ King Soopers εικονίζουν ένα πρόσωπο, λευκό άνδρα να απομακρύνεται, φρουρούμενος από αστυνομικούς, από το κατάστημα. Ο άνδρας, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα, μοιάζει να έχει τραυματιστεί ελαφρά στο ένα πόδι ενώ διακρίνονται κηλίδες αίματος.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του υπόπτου, δεν έχει διατυπώσει καμία εκτίμηση για τα κίνητρά του, ούτε έχει διευκρινίσει τι τον ώθησε να ανοίξει πυρ χθες στο σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ήταν εφοδιασμένος με τουφέκι εφόδου AR-15, όπλο πολύ δημοφιλές στις ΗΠΑ, που έχει χρησιμοποιηθεί κι από άλλους δράστες μαζικών δολοφονιών στο παρελθόν. Η έρευνα αναγγέλλεται μακρά και περίπλοκη και η συγκέντρωση καταθέσεων στον τόπο όπου διαπράχθηκε το μακελειό αναμένεται να διαρκέσει μέρες. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για το περιστατικό, ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι.

Τα mass shootings του είδους – σε σχολεία, σε εμπορικά κέντρα, σε χώρους λατρείας – αποτελούν συχνό πλέον φαινόμενο στις ΗΠΑ.

BREAKING: Ten people including a police officer are dead in shooting rampage at Colorado supermarket, authorities say. Suspected gunman remains in custody. https://t.co/g54OBIH7mR

— The Associated Press (@AP) March 23, 2021