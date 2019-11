Τραγωδία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τα δυο του παιδιά, τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Τρία αγόρια και οι γονείς τους σκοτώθηκαν κι άλλο ένα μικρό αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά όταν διαπληκτισμός του ζευγαριού ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ο σύζυγος άνοιξε πυρ με πιστόλι μέσα στο σπίτι της οικογένειας χθες Σάββατο στο νοτιοανατολικό Σαν Ντιέγκο (Καλιφόρνια), γνωστοποίησε η αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι στη συνοικία Παραντάις Χιλς, όπου βρήκαν ένα αγόρι τριών ετών, τη μητέρα και τον πατέρα του νεκρούς νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Άλλα τρία αγόρια, πέντε, εννέα και ένδεκα ετών, διακομίστηκαν σοβαρά τραυματισμένα σε νοσοκομείο, όπου τα δύο υπέκυψαν, δήλωσε ο επικεφαλής της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο, ο Ντέιβιντ Νίσλεϊτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

San Diego: “A 3-year-old boy, a 29-year-old woman and a 31-year-old man were found dead inside. A 5-year-old boy and 9-year-old boy were taken to a hospital but also died. An 11-year-old boy was also hospitalized and was undergoing surgery” https://t.co/475S9rEvUJ

