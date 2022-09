Τραγωδία στην Κροατία: Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από σύγκρουση δύο τρένων

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν μια επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων στην κεντρική Κροατία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Νόφσκα, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, όπως ανακοίνωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

Terrible #train #accident this evening in central #Croatia near town of Novska. Unnoficial reports say there are several dead and many more injured. PM and gov. ministers on the spot. Photo @DNEVNIKhr pic.twitter.com/sXlS6voZXd

— Ivana Dragicevic (@ivdragicevic) September 9, 2022

Μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και αλλοδαποί. Κανείς δεν φέρει τραύματα απειλητικά για τη ζωή του, διευκρίνισε.

Ένα στέλεχος του Ερυθρού Σταυρού είπε στο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο HINA ότι οι τραυματίες αλλοδαποί είναι συνολικά οκτώ και ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για παράτυπους μετανάστες. Ένα νοσοκομείο της Νόβα Γκράντισκα, κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, ανακοίνωσε ότι νοσηλεύει τα πέντε μέλη μιας οικογένειας Ιρανών.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα. Ο Πλένκοβιτς είπε ότι το επιβατικό τρένο, που εκτελούσε τοπικό δρομολόγιο, συγκρούστηκε με τη σταματημένη εμπορευματική αμαξοστοιχία.

Πηγή:protothema